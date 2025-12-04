Kastamonu Gazeteciler Derneği'nden Vali Dallı'ya ziyaret

Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) Başkanı İzzet Sarı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Sarı tarafından Dallı'ya Dernek ile Kastamonu Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanarak sağ bacağı ampute edilen Filistinli gazeteci Sami Shehada'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen program hakkında bilgi verildi.

Sarı, 24 Kasım'da annesi vefat eden Dallı'ya taziyelerini de iletti.

İsrail'in zulmünü, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve soykırımı dünyaya duyuran Filistinli gazeteci Shehada'nın Kastamonu'daki programının önemli olduğunu vurgulayan Dallı, konferansa olan katkıları ve ziyaretleri için heyete teşekkür etti.