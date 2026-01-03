Kastamonu'da yolu kardan kapanan köydeki hastanın ilaçları dronla ulaştırıldı

İlçeye bağlı Koşmapınar köyünde yaşayan kalp hastası Cemal Ergün (80), bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ilaçlarını temin edemedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan köydeki hastanın ilaçları, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından dronla ulaştırıldı.

