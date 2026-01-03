Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da rahatsızlanan kişi için AFAD ekipleri seferber oldu

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde rahatsızlanan kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 20:21 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:21
        İlçeye bağlı Çocukören köyünün Tekke Mahallesi'nde rahatsızlanan yaşlı kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi.

        Paletli kar üstü aracıyla köye ulaşan ekip, yaşlı kadını alarak ana yol üzerindeki 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

        Hasta, daha sonra ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

