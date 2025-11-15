Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da sisle birleşen güz renkleri dronla görüntülendi

        Kastamonu'da sisle birleşen sonbaharın oluşturduğu renkler, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:39 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:39
        Kastamonu'da sisle birleşen güz renkleri dronla görüntülendi
        Kastamonu'da sisle birleşen sonbaharın oluşturduğu renkler, dronla görüntülendi.

        Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'nda vadiyi kaplayan sis tabakası, güzel görüntüler oluşturdu.

        Hazan renklerinin hakim olduğu bölge, sisle ayrı bir güzelliğe büründü.

        Devrekani ve Oyrak Geçidi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

