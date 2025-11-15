Kastamonu'da sisle birleşen güz renkleri dronla görüntülendi
Kastamonu'da sisle birleşen sonbaharın oluşturduğu renkler, dronla görüntülendi.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'nda vadiyi kaplayan sis tabakası, güzel görüntüler oluşturdu.
Hazan renklerinin hakim olduğu bölge, sisle ayrı bir güzelliğe büründü.
Devrekani ve Oyrak Geçidi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
