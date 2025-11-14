Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kastamonu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 19:55 Güncelleme: 14.11.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kastamonu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu ziyaret ederek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cep telefonu görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan 2027-2028'de çok daha farklı bir ses beklediklerini ifade etti.

        Sevgilioğlu ise göreve geldikleri günden itibaren yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Kastamonu'nun hak ettiği yerde, hak ettiği yönetimde olacağına dair sözümüzü verdik. Gece gündüz demeden sizlerin izinizde, teşkilatımızın doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Daha sonra Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından "yerel yönetimler" temalı "İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin yerel seçim döneminde, "Yuvamız Kastamonu" dediğini anlatarak, "Kastamonu Belediyesine yuvalandılar' olarak biz bunu anladık. Belediyeyi mi partiye taşıyacaklar, partiyi mi belediyeye taşıyacaklar diye merak ederken gördük ki belediyeyi partiye taşımışlar. Aldığımız bilgilere göre, belediye bürokratlarının toplantılarını partilerinde yapıp, 'yuvamız' kavramını hayata geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise AK Parti’nin yerel yönetim alanında dünya markası olduğunu belirterek, "AK Parti'nin yerel yönetim kültürü sürekli zinde kalmayı, gönüllere girmeyi, baki eserler üretmeyi gerekli kılar. Kayırmacılıktan, ötelemecilikten, iltimastan uzak durmayı şart koşar. Kayıran, öteleyen, iltimasçı ana muhalefet yerel yönetimlerinin hali ortada. Eser kuleleri AK Parti'de, para kuleleri ana muhalefet partisinde." diye konuştu.

        Abdullah Özdemir ise Kastamonu'da partililerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın partimizi kurduğu 2001 yılından hemen sonraki yıl, 2002 yılında AK Parti hükümetiyle ülkemizin tarihi ve talihi değişmeye başladı. Havalimanları, tüneller, barajlar ve ülkemizin tamamına şehir hastaneleri yapıldı. Şehir hastanelerini ana muhalefet partisi çok eleştirmişti. Pandemi döneminde şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. 75 yıllık hizmetlerin kat kat fazlasını AK Parti'miz yerine getirmiş oldu." diye konuştu.

        Toplantıya AK Parti MKYK üyesi Mehmet Umur ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Kasksız motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
        Kasksız motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
        Ilgaz Dağı beyaza büründü
        Ilgaz Dağı beyaza büründü
        Kastamonu'da kadın ve oğlunun ölü bulunmasıyla ilgili bir kişiye elektronik...
        Kastamonu'da kadın ve oğlunun ölü bulunmasıyla ilgili bir kişiye elektronik...
        Kastamonu Üniversitesi'nde okul öncesi eğitim ele alındı Rektör Yardımcısı...
        Kastamonu Üniversitesi'nde okul öncesi eğitim ele alındı Rektör Yardımcısı...
        Prof. Dr. Tatar: "İRAP toplantılarıyla amacımız risk azaltmadaki bilinci ge...
        Prof. Dr. Tatar: "İRAP toplantılarıyla amacımız risk azaltmadaki bilinci ge...
        Tartıştığı komşularına kurşun yağdıran sanığa 19 yıl hapis cezası
        Tartıştığı komşularına kurşun yağdıran sanığa 19 yıl hapis cezası