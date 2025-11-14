AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kastamonu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu ziyaret ederek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cep telefonu görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan 2027-2028'de çok daha farklı bir ses beklediklerini ifade etti.

Sevgilioğlu ise göreve geldikleri günden itibaren yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Kastamonu'nun hak ettiği yerde, hak ettiği yönetimde olacağına dair sözümüzü verdik. Gece gündüz demeden sizlerin izinizde, teşkilatımızın doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Daha sonra Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından "yerel yönetimler" temalı "İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin yerel seçim döneminde, "Yuvamız Kastamonu" dediğini anlatarak, "Kastamonu Belediyesine yuvalandılar' olarak biz bunu anladık. Belediyeyi mi partiye taşıyacaklar, partiyi mi belediyeye taşıyacaklar diye merak ederken gördük ki belediyeyi partiye taşımışlar. Aldığımız bilgilere göre, belediye bürokratlarının toplantılarını partilerinde yapıp, 'yuvamız' kavramını hayata geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.