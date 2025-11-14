Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kadın ve oğlunun ölü bulunmasıyla ilgili bir kişiye elektronik kelepçe takıldı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili, kadının eski eniştesine elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 18:00 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:00
        Kastamonu'da kadın ve oğlunun ölü bulunmasıyla ilgili bir kişiye elektronik kelepçe takıldı
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili, kadının eski eniştesine elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

        İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Huriye Helvacı'nın daha önce ifadesi alınan eski eniştesi M.U.'ya, denetimli serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılması kararlaştırıldı.

        İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüş, çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

