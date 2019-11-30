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“Tot, “Mobil kısırlaştırma aracı satın alacağız” KASBİM’in 2020 bütçesi 4 milyon lira olarak ...

İHA

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Müdürü Adnan Tot, birlik adına mobil kısırlaştırma aracının satın alacağını belirterek, bu kapsamda sokak hayvanlarıyla ilgili oluşan sorun ve mağduriyetlerin büyük bölümünü çözmeyi planladıklarını söyledi.

“Tot, “Mobil kısırlaştırma aracı satın alacağız” KASBİM’in 2020 bütçesi 4 milyon lira olarak belirlendi

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Müdürü Adnan Tot, birlik adına mobil kısırlaştırma aracının satın alacağını belirterek, bu kapsamda sokak hayvanlarıyla ilgili oluşan sorun ve mağduriyetlerin büyük bölümünü çözmeyi planladıklarını söyledi.
Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Kasım ayı olağan toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, ilk olarak 2020 yılı çalışma programı görüşüldü. Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi ile ilgili iş ve işlemlerinin devam etmesi, mevcut katı atık toplama işlemlerinin devam etmesi, sokak hayvanları yönündeki çalışmaların devam etmesi, çöp gaz, LPG, elektrik üretimine yönelik desteklerin devam etmesi, tıbbi atık tesisinin denetimine devam etmesi ve diğer faaliyetlerin sürdürülmesi yönündeki 2020 yılı Çalışma Programı oy birliğiyle kabul edildi.
KASMİB’in bütçesi 4 milyon TL olarak belirlendi
Toplantının devamında KASMİB’in 2020 yılı tahmini geliri 4 milyon TL, tahmini giderde 4 milyon TL olarak üyelerin bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Aynı zamanda bütçe kararnamesi de madde madde oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı gündeminin 3’üncü maddesinde gecikme faizi uygulamasına ilişkin düzenlemeler görüşüldü. İlgili kurumlardan alacakların yıllık olarak hesaplanması ve en geç Mart ayının sonuna kadar ödemelerin yapılması doğrultusundaki düzenleme oy birliğiyle kabul edildi.
“Projemiz ile ilgili ihaleler başladı”
Ayrıca toplantıda Entegre Katı Atık Yönetim Projesi’nin anlaşmasında yer alan maddelere ilişkin KASMİB tarafından taahhüt verilmesi görüşüldü.
Entegre Katı Atık Yönetim Projesi hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Yardımcısı ve KASMİB Müdürü Adnan Tot, “Projemiz ile ilgili ihaleler başladı. Müşavirlik ihalesinin 2’nci aşamasındayız. Bu süreçle ilgili çalışmalar devam ediyor. Akabinde yapım ihalesi yapılacak. Ardından tedarik ihalesi yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatları doğrultusunda meclis kararı alınması gerekiyor. Bu doğrultuda söz konusu madde meclisimizin bilgisine sunuldu” dedi.
Entegre Katı Atık Yönetim Projesi’nin 90 milyon liralık bir yatırım olduğunu belirten Tot, “Bu projede KASMİB’in yatırımı 14 milyon lira olacak. Diğer kalan kısım ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilecek. KASMİB’in 14 milyon liralık yatırımı için çeşitli alternatifler bulunuyor. Bunların arasında en güçlüsü İller Bankasından kredi kullanılarak karşılanması da mümkün” diye konuştu.
Müzakerelerin ardından oy birliğiyle taahhüt verildi.
“Yeni bir dönem başlatıyoruz”
Gün içerisinde gerçekleştirilen KASMİB Ambalaj Atıkları Yönetimi (Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Katı Atık Ön İşlem Tesisi Kurularak İşletilmesi) ihalesi hakkında da bilgi veren KASMİB Müdürü Adnan Tot, “Yeni bir dönem başlatıyoruz. İşi daha sıkı tutacağız. Katı atıkları daha sık şekilde toplayacağız. Belediyelerden aldığımız talepler doğrultusunda şartname hazırladık. Araç sayımızı 6’ya yükselteceğiz. Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde Ön İşlem Tesisi yapılacak. Çalışmalar daha kaliteli bir şekilde yürüyecek. Yeni dönemde atık biriktirme ekipmanları daha modern ve sağlıklı olacak” ifadelerini kullandı.
“Bazı bölgelerde sağlıklı sokak köpeği kalmamış”
Toplantının dilek ve temenniler bölümünde ilçelerin sokak hayvanlarından dolayı yaşadıkları mağduriyetleri dile getirmesi üzerine Vali Yaşar Karadeniz, “Sokak hayvanları sorunu gittiğim her yerde karşıma çıkan bir sorun. Sokak hayvanları sorununu çözmemiz gerekiyor. Fakat bunları çözmekte sizlerin elinde. Şu anda KASMİB olarak bir milyon TL’nin üzerinde borcumuz var. KASMİB olarak 4 milyon TL’den fazla alacağımız var. Eğer mobil kısırlaştırma aracı alırsak, bir an önce bu süreci başlatabiliriz. Buna bir an önce el atalım. Bazı köylerde gördüğüm sokak köpekleri uyuz olmuş. Sağlıklı sokak köpeği neredeyse kalmamış. Kısırlaştırmanın ötesinde çalışmalar yapmamız lazım. Bu noktada belediyelerimizin desteklerini bekliyoruz. KASMİB’e Cide Belediyesi’nin 513 bin TL, Kastamonu Belediyesi’nin bir milyon TL’nin üzerinde, Devrekani Belediyesi’nin 331 bin TL borcu var. Belediyeler bu konuda gayret gösterirse, toparlanmış olacağız. Taksitle dahi olsa bir mobil kısırlaştırma aracı alalım. Bir ekip oluşturalım. Çünkü bu hem sizin hem de bizim sorunumuz” dedi.
“7 yıl önce çekilmiş bir video görüntüsü yüzünden ceza yedik”
7 yıl önce çekilmiş bir video görüntüsünün yeni bir olaymış gibi özellikle sosyal paylaşım siteleri üzerinden tekrar paylaşılması nedeniyle zor duruma düştüklerini söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Ahmet Çatal, “Bununla ilgili yoğun şikayetler oldu. Bu yüzden 2 bin 400 lira idari para cezası yedik. Bu konunun bir çözüme kavuşturulması gerekiyor” dedi.
“Çöp konteynırların yerin altına alınması Bakanlık tarafından yasaklanıyor”
Çöp konteynırların yer altına alınmasının da görüşüldüğü toplantıda söz alan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise, “Bizim bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir girişimimiz oldu. Fakat bizlere çöp konteynırların yer altına alınmasının önümüzdeki yıl yasaklanacağını belirttiler. Buna da ayrıca destek vermeyeceklerini söylediler. Yani yerin altına alınan çöp konteynırların çevre zarar verdiğini düşünüyorlar. Bu yüzden de önümüzdeki yıl itibariyle artık bunun yasaklanacağını belirttiler. Bu yüzden başka bir çözüm bulunması gerekiyor. Daha modern çöp konteynırları düşünülebilir” şeklinde konuştu.

KASTAMONU

30 Kasım 2019 Cumartesi

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