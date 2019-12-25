Kastamonu’da yasak olan “tırıvırı” ile avlanan 4 kişi yakalandı

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yasaklanan malzeme ve yasak usullerle avcılık yapan 4 kişi yakalandı, 132 balığa el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesi Alakaya köyündeki Akçay Çayında yasak usulle balık avlandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kontrollerde, "tırıvırı" adı verilen 5 ağ ele geçirildi. Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğe aykırı şekilde avlandığı belirlenen 132 balığa da el konuldu. Balıklardan canlı olanları yeniden suya bırakıldı. Yakalanan 3 kişi hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla yasal işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, Seydiler ilçesi İncesu köyü İmamoğlu Mahallesi'nde de projektörle kaçak avcılık yapan kişiye yasal işlem uyguladı, tüfek ile projektöre el konuldu.

KASTAMONU 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:27

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.