10 günlük bebeğini bırakıp deprem bölgesine yardıma koştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Devlet Hastanesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü İsmail Cem Boyacı, enkaz altındaki hayatlara umut olabilmek için 10 günlük çocuğunu annesine bırakarak depremzedelerin yardımına koştu.



Kastamonu'nun Tosya Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanı, fedakarca bir davranışa imza atarak depremzedelere yardım etmek için bölgeye gitti. Tosya Devlet Hastanesi ameliyathane bölümünde görev yapan UMKE gönüllüsü İsmail Cem Boyacı, depremin olduğu akşam Kastamonu'daki UMKE gönüllülerinin deprem bölgesine gideceği haberini alanca ekibe katılarak Elazığ’a gitti. 10 gün önce dünyaya gözlerini açan oğlunu annesine teslim ettikten sonra yola çıkan Boyacı, yurdun dört bir tarafından hayat kurtarmaya gelen UMKE ve 112 Acil Servis’teki arkadaşlarıyla depremden etkilenen vatandaşların yardımına koştu.



“Her bir can bizler için çok değerli”

Haberi Tosya’da çarşıda bulunduğu sırada aldığını anlatan Boyacı, aracında hazır bulundurduğu malzemelerle yola çıktığını söyledi. Ailesiyle de telefona vedalaşabildiğini ifade eden Boyacı, “Afet ve acil durumlara hazır olmak görevimizin en büyük parçası. Ülkece son olarak yaşadığımız Elazığ depremi de bizleri derinden üzdü. Oradaki vatandaşlarımızın yanında olmak, devletimizin şefkat elini uzatmak amacıyla bir an bile düşünmeden arkadaşlarımızla deprem bölgesine hareket ettik. Benim gibi 18 arkadaşım da hiç düşünmeden çocuğunu, eşini, ailesini bırakıp bizden yardım bekleyen vatandaşlarımıza umut olabilmek için Elazığ’a gitti. Gece gündüz demeden herkes, umutla enkazdan gelecek olan bir ses bekliyordu. Kastamonu UMKE olarak bizler depremden 16 saat sonra 2 vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde çıkarılmasına vesile olduk. Büyük bir heyecan ve gururla bu anı yaşadık. Kaybettiğimiz canlar için de büyük üzüntü duyduk. İnşallah, benzer afetlerin tekrarını yaşamayız" diye konuştu.

KASTAMONU 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

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