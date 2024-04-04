Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da dijital zorbalık çalıştayı başladı

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi tarafından "Dijital Zorbalık (3D Duygular-Düşünceler-Davranışlar)" konulu çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da dijital zorbalık çalıştayı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi tarafından "Dijital Zorbalık (3D Duygular-Düşünceler-Davranışlar)" konulu çalıştay düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, teknolojinin faydalarını öğretmen ve öğrencilere anlatmak istediklerini söyledi.

        Çalıştayda risklerin de konuşulacağını aktaran Gümüş, "Biz öğrencilerimizi evet dijital çağın dijital aletlerinden, dijital bir takım sunumlarından ve ortaya konan mevcut üretilen araçlarından faydalandıracağız ama asla dijital dünyanın da esiri yapmayacağız. Bununla ilgili de önlemlerimizi alanın uzmanlarıyla siz kıymetli öğretmenlerimizle tartışacak ve öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin öndeki tüm engelleri kaldırmış olacağız." dedi.

        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ise teknolojinin günlük hayatın içine her yönüyle girdiğine işaret etti.

        Kaçar, "Biz eğiticilerin, öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerinin araçlarını kullanmada çocuğun eğitiminde genel olarak öğretim bilgisi vermenin yanında eğitiminin özellikle psikolojik gelişiminin de dikkate alınması gerçeğini ihmal etmememiz gerekir. Bu noktada öğrencilerin, gençlerin, çocukların akran zorbalığına ya da dijital zorbalığa maruz kalmalarının önlenmesi ama bir o kadar da dijital zorbalık ya da akran zorbalığı uygulayan çocuk olmaktan uzak tutulması önem taşır." ifadelerini kullandı.

        Çalıştay Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer de dijital zorbalığın önemli sonuçları olduğunu söyledi.

        Çocuklara değer verilmesi gerektiğini vurgulayan Kamer, "Biz Türk milleti olarak evimizde hatta ofislerimizde çiçek yetiştirmeyi severiz. Onları sularız, dinlendirilmiş su koyarız ki birazcık daha canlansın diye. Hatta ne yapıyoruz bazen toprağını değiştiriyoruz. Olmadı diyoruz saksısını değiştirmemiz lazım. Hatta ben hatırlıyorum annem onunla sohbet ederdi ki daha da açsın diye. Çiçeğe göstermiş olduğumuz ilgiyi, özeni maalesef günümüzde çocuklarımıza göstermiyoruz." eleştirisinde bulundu.

        Çalıştayın önemine değinen Kamer, "Dijital zorbalık çalıştayı Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Kastamonu'da yapılıyor olmasından gurur duymamız lazım. Siber farkındalık, ne bileyim dijital yaşam becerilerinin geliştirilmesi, siber güvenlik, siber suçlarla ilgili diğer çalıştaylar yapılmış ama bunun ilk olması en azından çıkan ürünlerin hem çocuklarımız hem ülkemiz hatta başta şehrimiz olmak üzere ülkemiz için gerçekten önemli sonuçlar olacağına veya uygulama biçimlerini açığa çıkaracağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, bir gün sürecek çalıştayın oturumlarına geçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Hanönü Belediye Başkanı Yamalı görevine başladı
        Hanönü Belediye Başkanı Yamalı görevine başladı
        Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölen 2 kişi Kastamonu'da defnedildi
        Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölen 2 kişi Kastamonu'da defnedildi
        Azdavay Belediye Başkanı Taşkan'dan çiçek yerine bağış çağrısı
        Azdavay Belediye Başkanı Taşkan'dan çiçek yerine bağış çağrısı
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan görevine başladı
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan görevine başladı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'daki silahla kavgada yaralananlardan biri hastanede...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'daki silahla kavgada yaralananlardan biri hastanede...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü