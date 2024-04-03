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        GÜNCELLEME - Kastamonu'daki silahla kavgada yaralananlardan biri hastanede yaşamını yitirdi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 21:04 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:04
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'daki silahla kavgada yaralananlardan biri hastanede yaşamını yitirdi
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Silahlı kavgada yaralanarak sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Galip A, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.C, C.S, H.S. ve B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        İlçede dün Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan Ş.C, C.S, H.S. B.S. ile Galip A. ve Mehmet A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip A. ve Mehmet A, tabancayla ağır yaralanmıştı. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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