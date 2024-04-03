GÜNCELLEME - Kastamonu'daki silahla kavgada yaralananlardan biri hastanede yaşamını yitirdi

İlçede dün Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan Ş.C, C.S, H.S. B.S. ile Galip A. ve Mehmet A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip A. ve Mehmet A, tabancayla ağır yaralanmıştı. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.C, C.S, H.S. ve B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.