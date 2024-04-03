Kastamonu'daki silahla kavgada yaralananlardan biri hastanede yaşamını yitirdi

İlçede dün, Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan Ş.C, C.S, H.S. ile Galip A. ve Mehmet A. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip A. ve Mehmet A, tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.

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