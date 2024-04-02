Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 25-31 Mart tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Aralarında hükümlülerin de bulunduğu ve yakalanan 53 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çeşitli suçlardan haklarında 17 yıl 6 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü cezaevine gönderildi.
Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.
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