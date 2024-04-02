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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:32
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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yapılan operasyonda H.D, Ö.T. ve A.S. suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada hilti, dalgıç pompa, merdiven, su tahliye motoru, uzatma kablosu, kazma, kürek gibi eşyalar ele geçirildi.

        Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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