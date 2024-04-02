Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan Ş.C, C.S, H.S. ile Galip A. ve Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip A. ve Mehmet A, tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.
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