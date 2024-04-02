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        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:24
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        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan Ş.C, C.S, H.S. ile Galip A. ve Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip A. ve Mehmet A, tabancayla vurularak ağır yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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