Muhtar ile seçimdeki rakibi arasında silahlı kavga; 1'i ağır, 2 yaralı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde köy muhtarı seçilen Cengiz Sürer, seçimde rakibi olan Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy’u çıkan kavgada silahla vurdu. Yaralılardan Alkaşı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde Taşköprü ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Donalar köyünde muhtar seçilen Cengiz Sürer ile seçimde rakibi olan Galip Alkaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, tarafların yakınları da dahil oldu. Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy, tabanca ile vurularak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Alkaşı ve Atasoy, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu'daki hastanelere sevk edildi. Alkaşı'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.