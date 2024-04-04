Taşköprü Belediye Başkanı Arslan görevine başladı

Hüseyin Arslan ise Taşköprü halkının hizmetinde olduğunu belirterek, "Beş yıl boyunca en iyi hizmetleri Taşköprü ile buluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere güvenen vatandaşlarımızın gece gündüz demeden hizmetinde olacağız." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, konuşmasında destekleri dolayısıyla Taşköprülülere teşekkür etti.

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