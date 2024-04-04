Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölen 2 kişi Kastamonu'da defnedildi

Cenazeye, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve Şenpazar Kaymakamı Ayberk Aydoğan ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Ramazan Alpan ve Muhammet Ali Yıldırım'ın cenazesi memleketleri Kastamonu'da toprağa verildi.

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