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        Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölen 2 kişi Kastamonu'da defnedildi

        İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Ramazan Alpan ve Muhammet Ali Yıldırım'ın cenazesi memleketleri Kastamonu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:47
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        Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölen 2 kişi Kastamonu'da defnedildi
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        İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Ramazan Alpan ve Muhammet Ali Yıldırım'ın cenazesi memleketleri Kastamonu'da toprağa verildi.

        Beşiktaş ilçesinde, 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren Alpan'ın cenazesi Şenpazar'a, Yıldırım'ın cenazesi ise Cide ilçesine getirildi.

        Alpan'ın cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Sefer köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Cenazeye, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve Şenpazar Kaymakamı Ayberk Aydoğan ile vatandaşlar katıldı.

        Yıldırım'ın cenazesi ise Günebakan köyü Beykuş Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Cenazeye, Cide Kaymakamı Tuncay Karataş ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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