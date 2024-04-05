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        Kastamonu Belediye Başkanı Baltacı, mazbatasını aldı

        CHP'den Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:52
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        Kastamonu Belediye Başkanı Baltacı, mazbatasını aldı
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        CHP'den Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı, mazbatasını aldı.

        Baltacı ile belediye ve il genel meclisi üyeleri için Kastamonu Adliyesi'nde mazbata töreni düzenlendi.

        Mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yunus Bilgin'den alan Baltacı, burada yaptığı konuşmada, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mazbatayı tüm Kastamonulular adına aldığını dile getiren Baltacı, "Görevimizi ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu şehirde her şeyden önce saygıyı, sevgiyi, huzuru ve mutluluğu hakim kılacağız. İşimizin başına geçeceğiz. Kastamonuluların bizlerden beklentileri ne ise görevimizi inşallah layıkıyla yerine getireceğiz. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Emanetinize görev süremiz boyunca sahip çıkacağız ve seçim döneminde ne dediysek onları yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Birlikte güzel işlerin başarılacağını ifade eden Baltacı, "Yapılacak her şey, sizin ve bizim ortak eserlerimiz olacak. Kastamonu'yu geleceğe daha güzel, daha huzurlu bir şehir olarak inşallah taşıyacağız." diye konuştu.

        Sosyal medya hesabından da "Tebrik çiçekleriniz kreş olsun" paylaşımı yapan Baltacı, tebrik için çiçek göndermek yerine Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesine bağışta bulunulmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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