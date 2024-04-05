Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin, mazbatasını aldı

AK Parti'den Ağlı Belediye Başkanı seçilen Bülent Ergin, mazbatasını alarak görevine başladı.

Ergin'in mazbatasını almasının ardından Ağlı Belediyesi önünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ergin, ilçedeki tüm vatandaşlara hizmet için yola çıktığını belirtti.

İlçe için gece gündüz çalışacaklarını anlatan Ergin, "Bize oy versin vermesin, Belediyemizin kapısı herkese her daim açıktır, herkese karşı anlayışlı olacağız. Bugün küskünlükleri, dargınlıkları bizi üzen ne varsa hepsini unuttuğumuz gündür." dedi.