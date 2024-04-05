Kastamonu'da 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "mala zarar verme" suçundan 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö, Taşköprü ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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