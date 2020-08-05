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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya Kaymakamlığı iş makinesini eniledi

İHA

Tosya Kaymakamlığı köylere hizmet vermek için kullandığı iş makinesini yeniledi.

Tosya Kaymakamlığı iş makinesini eniledi

Tosya Kaymakamlığı köylere hizmet vermek için kullandığı iş makinesini yeniledi.
Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köylerin hizmetinde kullanılan 2006 model eski iş makinesinin sık sık arıza yapması ve çalışma programını aksatması sebebiyle 2020 model iş makinesi ile yeniledi.
Tosya Kaymakamlığı kendi öz kaynaklarını kullanarak Devlet Malzeme Ofisinden tam donanımlı iş makinesini 500 bin TL’ye temin ederek hizmete başladı. İş makinesi satın alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin; “Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğimize, Devlet Malzeme Ofisinden kendi öz kaynaklarımızla 2020 model yeni iş makinesi satın aldık. 2006 model eski iş makinemizin sık sık arıza yapması, hem yedek parça masraflarımızı artırıyor hem de çalışma programımızın aksamasına sebep oluyordu. 500 bin TL değerindeki tam donanımlı HMK 102S model yeni Hidromek kanal kazıcı ve yükleyicimiz, ilçemize ve köylerimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

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