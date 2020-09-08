Kastamonu’da orman yangınlarına yönelik vatandaşlar uyarıldı

Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sık sık çıkan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Daday Orman İşletme Müdürlüğü, vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarıcı mesajların yer aldığı broşürler dağıttı. Özellikle piknik ve mangal ateşinden çıkan orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bölge Müdürlüklerine gönderilen uyarıcı ve bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Özellikle orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90’nın insan kaynaklı olduğunu dikkat çeken orman personelleri piknik ve mangal ateşi konusunda hazırlanan broşürlerin vatandaşlara dağıtıldığını bildirdi. İki farklı içerikte hazırlanan broşürlerin ön yüzlerinde, “Mangal, semaver ve kamp ateşimizi müsaade edilen yerlerde yakalım. Ormanlarımızı yangınlardan koruyalım”, “Semaver keyfimiz kederimiz olmasın”, “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” ibareleri bulunuyor. Yine broşürlerin öz yüzlerinde Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve Alo 112 Acil Çağrı Merkezi numaraları yer alıyor. Her iki broşürün arka kısmında ise ormanlık alanlarda dikkat edilecek hususlar görseller eşliğinde sıralanırken, bu kısımda ormanda ateş yakılmaması, doğaya cam şişebardak atılmaması, sönmemiş sigara izmariti atılmaması, rüzgarlı ve kuru günlerde kesinlikle ateş yakılmaması konularında uyarılar yer alıyor.

Broşürde son olarak kuralların uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ve cezalar ayrıntılı şekilde belirtiliyor. Buna göre ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, yaktığı ateşi söndürmeden bırakmak, ormana sönmemiş sigara izmariti atmak, anız ateşi yakmak konularında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanıyor. Dikkatsizlik sonucu orman yangınına sebep olmanın cezası 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve para cezası, kasten orman yakmanın cezası 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve adli para cezası, devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti (terör amaçlı) orman yakmanın cezası ise müebbet hapis, şeklinde orman yangınlarıyla ilgili ceza ve yaptırımların yer aldığı bilgiler bulunuyor.

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