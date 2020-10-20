Evin duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü öldü

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde evin duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinden Kastamonu’ya dönen Uysal Aktaş idaresindeki marketler zincirine ait kamyon, Şenpazar’da Güneytekke Mahallesi Soğuksu Caddesi Bahçe Sokak’ta Hüseyin Şakar’a ait evin duvarına çarptı. Kazada kamyon kullanılamaz hale gelirken, kamyon şoförü Uysal Aktaş ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Şenpazar Belediyesi ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.