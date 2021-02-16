Ateşlenen bebek ile hamile kadın, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşadıkları köy yolu kapanan 55 günlük bebek ile hamile kadın, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu ve 77 köyü bulunan İnebolu’da 70 köy yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İnebolu’ya bağlı Kuzluk köyünde ikamet eden 55 günlük Eymen bebek ile yine Hamit köyünde hamile bir kadın, rahatsızlanması üzerine ekiplerden yardım istendi. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, kar üstü paletli ambulanslarla bölgeye hareket etti. Yer yer kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Kuzluk ve Hamit köyünde, rahatsızlanan 55 günlük Eymen bebek ile hamile kadına ekipler ulaştı. İlk müdahaleleri evlerinde yapılan Eymen bebek ile hamile kadın, kar üstü paletli ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.

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