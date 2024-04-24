GÜNCELLEME - Kastamonu'da 2 ev, sera ve ahırlar yandı, 4 büyükbaş hayvan öldü

Yangında 4 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve aynı aileye ait olan bir başka ev ile ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara sıçradı.

İlçeye bağlı Değirmencik köyü Merkez Mahallesi'nde Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlar zarar gördü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

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