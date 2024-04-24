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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 2 ev, sera ve ahırlar yandı, 4 büyükbaş hayvan öldü

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlar zarar gördü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:44 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:44
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 2 ev, sera ve ahırlar yandı, 4 büyükbaş hayvan öldü
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlar zarar gördü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı Değirmencik köyü Merkez Mahallesi'nde Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve aynı aileye ait olan bir başka ev ile ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerce güçlükle söndürülen yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.

        Yangında 4 büyükbaş hayvan da telef oldu.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında rüzgar, ekiplerin işini zorlaştırıyor.

        Köy muhtarı Ömer Yılmaz, gazetecilere, yangının çıkış nedeni bilmediklerini belirterek, "Yangın bir anda büyüdü. 4 hayvan ahırda kalmış. İtfaiye, jandarmaya haber ettik. Ekiplerin çalışmaları sürüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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