Kastamonu'da motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Kastamonu'da motosikletin çarptığı anne ve oğlu ile devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'da motosikletin çarptığı anne ve oğlu ile devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde Arda K. yönetimindeki 37 ADC 481 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Aslı T. ve oğlu Miraç Eymen T'ye çarptı.
Kazada anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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