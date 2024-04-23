Kastamonu'da motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Kazada anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'da motosikletin çarptığı anne ve oğlu ile devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

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