Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Şen köyü Sarıçam Mahallesi'nde Murat Sözen ile Asım Sözen kardeşlere ait evlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
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