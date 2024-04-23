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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 03:34 Güncelleme: 23.04.2024 - 03:34
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Şen köyü Sarıçam Mahallesi'nde Murat Sözen ile Asım Sözen kardeşlere ait evlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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