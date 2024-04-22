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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftasında Konyaaltı Belediyespor deplasmanda Kastamonu Belediyespor'u 40-38 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:09 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:09
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftasında Konyaaltı Belediyespor deplasmanda Kastamonu Belediyespor'u 40-38 yendi.

        Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da konuk ekibin 23-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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