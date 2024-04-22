Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftasında Konyaaltı Belediyespor deplasmanda Kastamonu Belediyespor'u 40-38 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftasında Konyaaltı Belediyespor deplasmanda Kastamonu Belediyespor'u 40-38 yendi.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da konuk ekibin 23-18 üstünlüğüyle tamamlandı.
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