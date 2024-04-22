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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:49
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 15-21 Nisan tarihleri arasında yaptığı çalışmada, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 52 kişiyi yakaladı.

        Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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