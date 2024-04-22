Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 15-21 Nisan tarihleri arasında yaptığı çalışmada, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 52 kişiyi yakaladı.
Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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