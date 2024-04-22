Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 15-21 Nisan tarihleri arasında yaptığı çalışmada, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 52 kişiyi yakaladı.

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