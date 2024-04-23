Daday'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Çamkonak köyü Dikmen mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasöz ve yangın söndürme ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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