Daday'da çıkan orman yangını söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasöz ve yangın söndürme ekipleri, yangına müdahale etti.

Çamkonak köyü Dikmen mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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