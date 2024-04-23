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        Daday'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:47 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:47
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        Daday'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Çamkonak köyü Dikmen mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasöz ve yangın söndürme ekipleri, yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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