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        Kastamonu'nun ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Hanönü, Daday, Küre ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:37 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:39
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        Kastamonu'nun ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Hanönü, Daday, Küre ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, katılımcıların bayramlarını kutladı.

        Demirci'nin günün anlam ve önemine belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdiminin ardından tören sona erdi.

        - İhsangazi

        Kent Meydanı'nda düzenlenen törende İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kılıç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Jimnastik gösterisi, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve yarışmalar ile devam eden program ödül töreni ile son buldu.

        Programa İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Hanönü

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Büstüne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin sunulması ile başlayan program Hanönü Şehit Faruk Karagöz ilkokulu önünde devam etti.

        Okul müdürü Hüsnü Barın'ın günün anlam ve önemine belirten konuşmasının ardından ilkokul öğrencileri şiir okudu, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

        Yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci ve Belediye Başkanı Metin Yamalı ödüllerini verdi.

        - Daday

        Cumhuriyet Meydanı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende Kaymakam Ayşegül Yıldırım ve Belediye Başkanı Selahattin Yanık, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Yıldırım'ın günün anlam ve önemine belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

        Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler ile devam eden program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

        - Küre

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

        Törene, Kaymakam Ayşegül Yıldırım, Belediye Başkanı Selahattin Yanık, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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