Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.
Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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