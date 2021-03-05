Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Hacıali köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, ilçeye bağlı Hacıali köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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