Oto tamirhanesinde LPG tankı patladı

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir oto tamirhanesinde kaynak yapıldığı sırada LPG tankı patladı. Patlama sonrası çıkan yangında bir otomobil ve iş yeri zarar gördü.



Edinilen biliye göre, İnebolu ilçesine bağlı Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan otomobil tamirhanesinde patlama yaşandı. Patlamanın, kaynak yapıldığı sırada LPG tankının patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlama nedeniyle iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangında iş yerinde bulunan bir otomobilde yandı. Yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken işyerinde bulunan bir otomobil ile tamirhanede maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Öte yandan yaşanan patlamada herhangi bir yaralanmada olmadı.

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