GMG Kastamonuspor - 1922 Konyaspor: 1-1  

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA) STAT: Gazi
HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Hakan Yoldaş (xx), Ozan Bileyici (xx)
GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx)-, Recep (xx), Oğuzhan (x) (Dk.62 Eren x) (Dk. 87 Hazar x), Metincan (xx), Birkan (xxx) (Dk. 88 Canpolat x), Ömer Faruk (xx) (Dk.90+2 Alptekin), Faruk (xx), Batuhan (xx), Hakkı Can (xx), Özgür (xx), Hakan (xx)
1922 KONYASPOR: Maksut (xx)-, Selim (xx) (Dk.77 Serhat x), Yasin (xx), Ali (xx) (Dk.46 Furkan x), Ege (xx) (Dk.46 Adem x), Kubah (xx), Mücahit (xx), Celal (xx), Can Demir (xx), Şener (xx), Ekrem (xx) (Dk.84 Abdulsamet x),
GOLLER: Dk.27 Birkan (GMG Kastamonuspor) Dk.90+7 Can Demir (1922 Konyaspor)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Birkan, Batuhan, Atakan (GMG Kastamonuspor) Yasin, Selim (1922 Konyaspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor sahasında konuk ettiği 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
27'nci dakikada GMG Kastamonuspor'da atağında, Birkan'ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
90+7´nci dakikada 1922 Konyaspor atağında sağdan açılan ortada Caner kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-04-07 17:43:48
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