Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu: “2022 yılından beklentimiz yüksek”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 2022 yılından beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, yüksek faiz yükünden kurtulmaları gerektiğini ve kamuda bekleyen alacaklarının kısa sürede ödenmesini talep etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 2022 yılıyla birlikte beklentilerini paylaştı. 2022 yılından daha umutlu olduklarını ve beklentilerinin bir hayli yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Fındıkoğlu, bu kapsamda ilk olarak yüksek faiz yükünden kurtulmaları gerektiğini kaydetti. Bunun içinde öncelikle mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirliğin sağlanması gerektiğini savunan Başkan Fındıkoğlu, ayrıca kamuda bekleyen özel sektör alacaklarının ödenmesine yönelik, olumlu ve somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Başkan Fındıkoğlu, “Özellikle bankalarımızın, merkez bankası faizi yüzde 14 seviyelerinde iken, son günlerde kredi faizleri olağanüstü şekilde artırdıklarına şahit oluyoruz. Bazı bankaların yüzde 25’lerden, hatta Kredili Mevduat Hesaplarına yüzde 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarının da bilgisini alıyoruz. Bankalarımızın öncelikle yüksek faiz uygulamasından derhal vazgeçmelerini bekliyoruz” dedi.

Yüksek faiz uygulayan bankaların iş dünyasını, ticareti ve ihracatı destekleyici bir faiz politikası yürüteceğine inanmak istediklerini dikkat çeken Başkan Fındıkoğlu, bunun içinde öncelikle faizlerin makul seviyeye düşürülmesini istedi.

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