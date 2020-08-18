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HaberlerGündem3. SayfaKatil adliyeye gelişinde alkışlandı
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Cinayet zanlısı adliyeye alkışlarla girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babası ve amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı silahla ateş açarak öldüren Devrim K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, yakınları tarafından adliyeye alkışlar eşliğinde girdi

zonguldak cinayet zanlısı alkışlandı
İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babası ve amcasını öldüren Ersin Aydoğan’ı silahla ateş açarak öldüren Devrim K., adliyeye girişinde alkışlandı.

Olay, dün Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli olarak çıkan 37 yaşındaki Ersin Aydoğan ile karşılaşan Devrim Celal K., sahilde silahını çekerek kurşun yağdırdı. Olayda Ersin Aydoğan, hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere olay yerinden zabıta aracına bindirilerek emniyete götürülürken, polis cinayette kullanılan silaha da el koydu. Devrim Celal K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı Devrim K., yakınları tarafından adliyeye alkışlar eşliğinde girdi. Zanlının savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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