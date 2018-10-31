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Sosyal medya özellikle de Instagram, birçok ilginçliğe sahne oluyor. Bunlara yeni bir halka da ünlü şarkıcı Katy Perry tarafından eklendi. Doğum gününü kutlayan Perry ve sevgilisi Orlando Bloom bir grup arkadaşlarıyla yemeğe gitti. O sırada şakacı arkadaşlarından biri tam Bloom cep telefonuyla ilgilenirken bacağını kaldırıp uzaklara bakan Katy Perry'nin bu pozunu çekti ve Twitter hesabında paylaştı.