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"Burada bir kayak evimiz var. İnşallah 2019 yılı sonuna doğru ya da 2020 yılında burada 100 yataklı bir otel yapacağız. Pist uzunluğumuz şu anda bin 200 civarında. Bunu 3 bin 200 metreye çıkarıyoruz. Hedefimiz Hakkari Kayak Merkezi'ni bütün bölgeye hitap edecek bir merkez haline getirmektir."