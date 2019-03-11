İpek Açar tarafından 4 yıldır düzenlenen 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri bu yıl 25 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kayahan'ın vefatının ardından geleneksel hale gelen konserde bu yıl sahneye Alex, Beste Açar, Betül Demir, Cansu, Cenk Eren, Derya Uluğ, Elif Buse Doğan, Emre Altuğ, Ferman Toprak, Hakan Aysev, İpek Açar, Keremcem, Onur Mete, Suat Suna, Ufuk Yıldırım, Yavuz Bingöl, Yeliz ve Yusuf Güney çıkacak.

Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla yapılacak olan ve Kayahan şarkılarının seslendireceği konserin geliri Pembe İzler Derneği'ne bırakılacak. Sahneye çıkacak olan şarkıcılara İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.