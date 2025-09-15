Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de "3'üncü Doktorlar Bisiklet Turu" | Son dakika haberleri

        Kayseri'de "3'üncü Doktorlar Bisiklet Turu" yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ ve Kayseri Tabip Odası iş birliğinde "3'üncü Doktorlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 18:10 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "3'üncü Doktorlar Bisiklet Turu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ ve Kayseri Tabip Odası iş birliğinde "3'üncü Doktorlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi. Etkinlik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu organizasyonun önemli olduğunu belirtti.

        İnsanlara örnek olmanın anlamlı olduğunu anlatan Büyükklıç, "Sağlık denilince akla doktor gelir, o açıdan doktorlarımız bir bakıma model oluşturmak önemli. Sağlıklı bir şekilde bisiklet sürmeyi teşvik etmek amacıyla yaptıkları bu güzel organizasyona bizler de eşlik ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "Sağlık için pedalla" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, doktorlar, sağlık personeli ve üniversite öğrencileri katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        #bisiklet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi