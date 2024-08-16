Kayseri'de araç bariyere çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Kayseri'de yol kenarındaki bariyere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken ölen 2 kişinin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, E.K’nin kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Ankara yolunun 25. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.K ve 8 yaşındaki oğlu Miraç hayatını kaybederken, eşi Sultan ile çocukları Fatma Özmen, Soner ve Ensar K. yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken ölen 2 kişinin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.