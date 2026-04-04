Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Kanser Kayseri'de hastanın kalça çevresinden 3,7 kiloluk tümör çıkarıldı

        Kayseri'de hastanın kalça çevresinden 3,7 kiloluk tümör çıkarıldı

        Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen ameliyat sonrası 72 yaşındaki hastanın sol kalça çevresinden 3,7 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 01:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalça çevresinden 3,7 kiloluk tümör çıkarıldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de yaşayan 72 yaşındaki A.A'nın, sol kalça çevresinde yerleşim gösteren ve yaklaşık 3,7 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen büyük yumuşak doku tümörü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile Öğretim Görevlisi Dr. Feridun Arat ve araştırma görevlilerinden oluşan uzman ekip tarafından başarıyla çıkarıldı.

        Yaklaşık 4 ay önce kalça bölgesinde şişlik ve hareket kısıtlılığı şikayetleri yaşayan hastaya yapılan detaylı tetkiklerin ardından ERÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ekibi tarafından operasyon planlandı.

        DHA'nın haberine göre; ameliyat sırasında tümörün çevre dokularla ilişkisi dikkatle değerlendirilerek, hayati yapıların korunması ile dev kitle başarıyla çıkarıldı.

        Bu tür büyük yumuşak doku tümörlerinin erken teşhis ve multidisipliner yaklaşım ile başarıyla tedavi edilebildiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, benzer şikayetleri olan ve kısa süre içinde hızla büyüyen kitleleri olan kişilerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğine dikkat çekti.

        #kayseri
        #Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
        #haberler
