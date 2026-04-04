Kayseri'de hastanın kalça çevresinden 3,7 kiloluk tümör çıkarıldı

Kayseri'de yaşayan 72 yaşındaki A.A'nın, sol kalça çevresinde yerleşim gösteren ve yaklaşık 3,7 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen büyük yumuşak doku tümörü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile Öğretim Görevlisi Dr. Feridun Arat ve araştırma görevlilerinden oluşan uzman ekip tarafından başarıyla çıkarıldı.

Yaklaşık 4 ay önce kalça bölgesinde şişlik ve hareket kısıtlılığı şikayetleri yaşayan hastaya yapılan detaylı tetkiklerin ardından ERÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ekibi tarafından operasyon planlandı.

DHA'nın haberine göre; ameliyat sırasında tümörün çevre dokularla ilişkisi dikkatle değerlendirilerek, hayati yapıların korunması ile dev kitle başarıyla çıkarıldı.

Bu tür büyük yumuşak doku tümörlerinin erken teşhis ve multidisipliner yaklaşım ile başarıyla tedavi edilebildiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, benzer şikayetleri olan ve kısa süre içinde hızla büyüyen kitleleri olan kişilerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğine dikkat çekti.