Kayseri'de hayırseverlerin 80 milyonluk desteğiyle çocuk onkoloji ve hemotoloji hastanesi yapıldı

AA

Türkiye'de JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) standardı alan tek tedavi merkezi olma özelliği bulunan, 10 bin metrekare alanda 5 katlı ve 60 yatak kapasiteli inşa ettirilen hastane, özellikleriyle dikkati çekiyor.

Nötropenik hastalar için kemoterapi odası, talasemi ve hemofili hastaları için ayrı merkezlerin yer aldığı hastanede çocuk oyun alanları, tiyatro merkezleri ve aile evleri bulunuyor.

Koridorları ve odaları, çocukların sıkılmaması için çizgi film kahramanlarının figürleri ile donatılacak hastanede, hasta odalarına mikropları tamamen yok eden havalandırma sistemi de kurulacak.

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, AA muhabirine, yüzde 95'i tamamlanan hastanenin çok özel bir yapı olduğunu söyledi.

Hastanenin kemik iliği nakli merkezi, kanserli, talesemi, hemofili, savunma sistemi bozuk olan çocukların tedavi alabilecekleri bir merkez olduğunu anlatan Karakürkçü, hastanenin hayırseverler tarafından yaptırıldığını belirtti.

Karakürkçü, KANKA Derneği ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin iletişime geçerek hayırseverlerin hastane yapımı için bir araya getirildiğini aktardı.

Yüzlerce hayırseverin KANKA Derneğine destek verdiğini vurgulayan Karakürkçü, hastanenin 2-3 ay içinde tamamlanacağı ve Erciyes Üniversitesine teslim edileceğini bildirdi.

Hastaneye yapılan bağışlarla ilgili bilgi veren Karakürkçü, şunları kaydetti:

"Hayırseverler hesaba para yatırınca telefona bilgi düşüyor. Bazen bir bakıyorsunuz hiç tanımadığınız kişiler 20-30 lira yatırmış. Bağışlarla bu hastane ortaya çıktı. 2018 yılında yapımına başlandı, toplamda yaklaşık 80 milyon liraya tamamlanacak. Biz çocukların burada rahat edip oynayabilecekleri mekanlar yapmayı planladık. İçerisinde bir sahnesi, müzik odası, sinema salonu, 250 metrekarelik oyun alanı var. Belki de Türkiye'de ilk defa kullanılacak mobil kemoterapi üniteleri alacağız. Bir taraftan kemoterapi alırken diğer taraftan oyunlarını oynayacaklar. Burada ayrıca hepa filtre sistemi kullanılacak. Bu odalarda hiçbir mikrop olmayacak. Böyle bir odanın maliyeti 1,5 milyon lirayı buluyor. Odalarda kemik iliği nakli yapılacak."

Karakürkçü, hastanenin çok yönlü bir merkez olacağını vurgulayarak, "Kemik iliği nakline rağmen düzeltilemeyen hastalar var. Kartisyel tedavi yöntemleri var, bunun için yurt dışında 400 bin avro para ödeyenler var. Biz de Gen-Kök'le çalışıp burayı yeni tedavilerin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karakürkçü, hastanenin yabancı ülkelerden gelecek çocuklara da hizmet vereceğini ve sağlık turizmi ne de katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Yurt dışındaki merkezlerle ortak çalışacaklarını anlatan Karakürkçü, bununla ilgili 4-5 merkezle görüştüklerini, doktor ve öğrenci değişimi yapılacağını da sözlerine ekledi.