        Kayseri'de işçi servisi TIR dorsesine arkadan çarptı meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı

        Kayseri'de işçi servisi TIR dorsesine arkadan çarptı: 22 kişi yaralandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen olayda işçi servisinin park halindeki TIR dorsesine arkadan çarpması sonucu 22 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:30
        TIR dorsesine arkadan çarptı: 22 yaralı
        Kayseri'nin İncesu ilçesinde işçi servisinin park halindeki TIR dorsesine çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.

        OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA GÖREVLİ SEVK EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde A.R.K. idaresindeki işçi servisi, park halinde bulunan TIR dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de serviste sıkışanları çıkardı. Kazada yaralanan 22 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
