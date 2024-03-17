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        Talasgücü Belediyespor - İnegöl Kafkas Spor Kulübü: 0-0

        STAD:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Alper Oran, Mustafa Güçer, Uğur ÇakmakTALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Cihan Şentürk - Ahmet Şahbaz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:43 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:45
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        Talasgücü Belediyespor - İnegöl Kafkas Spor Kulübü: 0-0
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        STAD:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Alper Oran, Mustafa Güçer, Uğur Çakmak

        TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Cihan Şentürk - Ahmet Şahbaz (Dk. 86 Mehmet Albayrak), Murat Karadeniz, İbrahim Öztürk, Erkan Kapar, Cem Özdemir (Dk. 76 Berkay Öztuvan), Süleyman Çelik, Cihan Aydın (Dk. 66 Ramazan Taş), Canberk Soykuvvet, Taylan Özgün (Dk. 86 Ethem Balcı), Hasan Türkyılmaz (Dk. 76 Ertuğrul Yıldırım)

        İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ: Ömer Can - İhsan Uğur, Sinan Akgöl, Recep Daylak, Ekrem Kayılıbal (Dk. 37 Semih Akyıldız), Kerem Dönertaş (Dk. 88 Batuhan Doğrukıran), Abdulkadir Akyıldız, Orkan Çınar (Dk. 64 Öner Faruk), Yıldıray Koçal, Muhammet Yusuf, Yavuz Selim (Dk. 37 Samet Günhan)

        SARI KARTLAR: Murat Karadeniz, Cem Özdemir, Canberk (Talasgücü Belediyespor), Yavuz Selim, Yıldıray Koçal, Semih Akyıldız (İnegöl Kafkas Spor Kulübü)

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, 24'üncü hafta karşılaşmasında İnegöl Kafkas Spor Kulübü ile evinde golsüz berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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