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        Çolakbayrakdar'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:53
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        Çolakbayrakdar'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çolakbayrakdar, mesajında, Çanakkale şehitleri başta olmak üzere vatanı, bayrağı ve milleti için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şunları kaydetti:

        "Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir. 1000 yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve diğer savaşlarda destanlar yazdık ve bugünlere kadar birçok bedeller ödedik. Rabbim, bu topraklarda yaşayan Türk milletinin yüreğine bir daha şehit acısı düşürmesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin. Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz. Vatanımızda huzurlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

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