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        Kocasinan Belediyesi öğrencilere sıfır atık eğitimi veriyor

        Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:46
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        Kocasinan Belediyesi öğrencilere sıfır atık eğitimi veriyor
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        Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerleri, Uğurevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreyi korumak ve atıkları ekonomiye yeniden kazandırabilmek amacıyla öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini ifade etti.

        Çolakbayrakdar, çocuklara çevre bilincini aşılamak için geri dönüşüm semineri verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Çevre bilincini çocuklara küçük yaşta vermeyi amaçlıyoruz. Geri dönüştürülebilir cam, plastik, metal ve kağıt gibi değerli atıkların ekonomiye nasıl geri kazandırıldığını gelecek nesillere anlatmak, onlara sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, israf edildiği takdirde bir gün tükeneceği göz önünde bulundurulduğunda geri dönüşümün ve sıfır atık projesinin öneminin çok daha net biçimde anlaşılacağını anlatıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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