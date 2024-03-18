Kayseri'de iki çocuk, oynadıkları kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'ta, C.A. (16) ve arkadaşı O.D. (16) bahçede kurusıkı tabanca ile oynarken silah ateş aldı. Bunun sonucu iki çocuk ellerinden yaralandı.

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