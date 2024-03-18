Kayseri'de iki çocuk, oynadıkları kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, oynadıkları kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, oynadıkları kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'ta, C.A. (16) ve arkadaşı O.D. (16) bahçede kurusıkı tabanca ile oynarken silah ateş aldı. Bunun sonucu iki çocuk ellerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.